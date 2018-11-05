Самая горячая сисадминша: Из уважения к мужу я больше не буду сниматься топлес

32-летняя модель Риан Сагден прославилась не только редким умом — в юности девушка работала системным администратором, — но и выдающимися размерами натуральной груди. Прежде модель нередко радовала поклонников откровенными снимками, что позволило ей собрать 270 тысяч подписчиков в "Инстаграме".
В сентябре Риан объявила о радостном событии — она вышла замуж за своего возлюбленного Оливера Меллора. И вскоре поклонники заподозрили неладное — девушка перестала публиковать фотографии топлес. А теперь модель официально заявила, что обнажённых снимков больше не будет.
Теперь я замужем, и мне больше не нравится сниматься топлес. Не могу сказать, что Оливер мне что-то запрещает, но это знак моего уважения к нему. Теперь это принадлежит ему
Риан Сагден
Отметим, что в последний раз поклонники смогут увидеть неприкрытую грудь модели на календаре 2019 года.
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