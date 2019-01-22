Выбрось диплом! Популярные профессии — это обман. Как заработать?

Вот тройка самых востребованных специальностей 2018 года
1-е место: бухгалтер — 130 802 вакансии.
2-е место: педагог ПТУ — 100 834 вакансии.
3-е место: воспитатель детсада — 96 171 вакансия
Фото: © Pixabay
Популярные вакансии низко оплачиваются, и работать там никто не хочет
Рядовой бухгалтер получает в среднем 35 000 рублей. Преподаватель колледжа — около 25 000. А воспитатель детсада — 15 000
Фото: © РИА Новости/Александр Кожохин
Разница в зарплатах столицы и регионов велика. Нужно заработать — езжай в Москву
Например, бухгалтер в Омске получает 25 700, в Москве — 58 300. А по ряду вакансий зп может отличаться в десять и более раз
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Новая реальность: диплом в 2019 году работодатель не смотрит
Так, портал superjob.ru удалил из вакансий графу "образование". При трудоустройстве важнее ваши навыки, чем "корочка" с пятёрками
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главное правило: хочешь зарабатывать — не учись на гуманитария
Реальность такова, что учителя и учёные — на дне таблицы доходов. Пилоты, гинекологи, стоматологи, инженеры и нефтяники — в топе
Фото: © Pixabay
А для хорошей зарплаты хватит даже среднего образования или законченных курсов
Высокооплачиваемыми стали повара — в среднем 50 000, мастера по ремонту — около 100 000 и web-дизайнеры — свыше 120 000 рублей
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
А здесь вы можете посмотреть, какие профессии вскоре устареют.
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