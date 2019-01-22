Выбрось диплом! Популярные профессии — это обман. Как заработать?

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Выбрось диплом! Популярные профессии — это обман. Как заработать?

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Коллаж © L!FE. Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо/Рамиль Ситдиков

Минтруд России огласил список самых востребованных вакансий в стране. Но такой хит-парад не означает, что эти специальности нужны.

Вот тройка самых востребованных специальностей 2018 года

1-е место: бухгалтер — 130 802 вакансии.

2-е место: педагог ПТУ — 100 834 вакансии.

3-е место: воспитатель детсада — 96 171 вакансия

Фото: © Pixabay

Популярные вакансии низко оплачиваются, и работать там никто не хочет

Рядовой бухгалтер получает в среднем 35 000 рублей. Преподаватель колледжа — около 25 000. А воспитатель детсада — 15 000

Фото: © РИА Новости/Александр Кожохин

Разница в зарплатах столицы и регионов велика. Нужно заработать — езжай в Москву

Например, бухгалтер в Омске получает 25 700, в Москве — 58 300. А по ряду вакансий зп может отличаться в десять и более раз

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Новая реальность: диплом в 2019 году работодатель не смотрит

Так, портал superjob.ru удалил из вакансий графу "образование". При трудоустройстве важнее ваши навыки, чем "корочка" с пятёрками

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главное правило: хочешь зарабатывать — не учись на гуманитария

Реальность такова, что учителя и учёные — на дне таблицы доходов. Пилоты, гинекологи, стоматологи, инженеры и нефтяники — в топе

Фото: © Pixabay

А для хорошей зарплаты хватит даже среднего образования или законченных курсов

Высокооплачиваемыми стали повара — в среднем 50 000, мастера по ремонту — около 100 000 и web-дизайнеры — свыше 120 000 рублей

Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев

А здесь вы можете посмотреть, какие профессии вскоре устареют.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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