"Гениями рождаются или становятся?" Что спрашивают у президента дети

15 июня состоится ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Любой желающий может отправить главе государства свой вопрос: по телефону, через СМС или в виде ролика. Младшее поколение не остаётся в стороне от такого важного события, ведь не каждый день можно задать вопрос самому президенту!

Перед прошлой прямой линией "Классный журнал" объявлял акцию: дети старше 6 лет могли отправить своё видеообращение президенту. На самые интересные вопросы Владимир Путин ответил, например на вопрос Насти из Санкт-Петербурга про кашу: президент признался, что с детства любит есть это блюдо на завтрак, а с возрастом это становится актуальнее из-за уменьшения количества зубов, пошутил президент.

В этом году акция "Классного журнала" продолжается: дети и их родители прислали множество видеовопросов со всей страны. Как отругать сборную России по футболу? Почему детям нельзя копить пенсию? О чём ещё беспокоятся наши дети — смотрите в видеоролике Лайфа.