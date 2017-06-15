Путин заявил, что у России много друзей на Украине

Глава государства также заверил жителей Украины, что Москва старается не вмешиваться во внутренние дела Киева.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии сообщил, что у нашей страны много друзей на Украине. Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущей об украинском деятеле Викторе Медведчуке.

— У нас много друзей на Украине, — заявил глава государства.

Самого Медведчука президент назвал националистом, при этом отметив, что он выступает за добрые отношения с Россией.