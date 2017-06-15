Путин двое суток беспрерывно готовился к прямой линии

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Путин двое суток беспрерывно готовился к прямой линии

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин беспрерывно в течение двух суток готовился к прямой линии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически — двое (суток), то, чему я был свидетель: двое суток он сидит и беспрерывно готовится, — сообщил представитель Кремля в эфире Первого канала.

Как сообщал Лайф, сегодня состоится 15-я ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы россиян.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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