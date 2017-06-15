Путин заявил, что в российской экономике преодолена рецессия

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что российская экономика преодолела рецессию, теперь отмечается рост экономики.
— Мы должны основываться на объективных данных. Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы пришли к периоду роста, — отметил глава государства.
Путин добавил, что о преодолении рецессии говорят такие факты, как рост экономики и ВПП, развивается промышленное производство. Кроме того, растут инвестиции в основной капитал, продажи автомобилей и ипотечных кредитов.
Напомним, что глава государства отвечает на вопросы россиян в эфире прямой линии.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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