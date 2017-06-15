Путин заявил, что в российской экономике преодолена рецессия

Российский лидер рассказал о развитии промышленного производства, а также о росте инвестиций в основной капитал.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил, что российская экономика преодолела рецессию, теперь отмечается рост экономики.

— Мы должны основываться на объективных данных. Они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена и мы пришли к периоду роста, — отметил глава государства.

Путин добавил, что о преодолении рецессии говорят такие факты, как рост экономики и ВПП, развивается промышленное производство. Кроме того, растут инвестиции в основной капитал, продажи автомобилей и ипотечных кредитов.

Напомним, что глава государства отвечает на вопросы россиян в эфире прямой линии.