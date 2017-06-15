Путин: Бюджетникам проиндексируют зарплаты в 2018 году

На прямой линии глава государства ответил на ряд вопросов о российской экономике.

Президент России Владимир Путин подтвердил, что в 2018 году проиндексируют зарплаты тех бюджетников, которые не попали под индексацию доходов.

— Несправедливо, что часть бюджетников не попала под индексацию зарплат. Власти это исправят с 1 января 2018 года, — пояснил глава государства в ходе прямой линии.

Российский лидер напомнил, что давал распоряжение об этом ещё в мае.

На прямой линии президент также рассказал, что в российской экономике преодолена рецессия, и отметил рост инвестиций в основной капитал.