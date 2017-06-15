Путин о поводах для санкций: Не было бы Крыма, придумали бы что-то ещё

Западные страны ввели антироссийские санкции, как только почувствовали конкурента в лице нашей страны. Такое мнение выразил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян.

— Не было бы Крыма, придумали бы ещё что-нибудь для сдерживания России, — сказал глава государства.

Отвечая на вопрос о том, как долго наша страна может ощущать на себе экономическое давление со стороны Запада, Владимир Путин отметил, что "мы и жили под санкциями на протяжении всей нашей истории".

Кроме того, российский лидер выразил уверенность, что санкции кардинально не сказались на состоянии российской экономики. По мнению Путина, намного более важной проблемой оказалось падение цен на нефть.

— Санкции, конечно, отразились, но больше повлияла внешнеэкономическая конъюнктура, в том числе падение цен на энергоносители, — пояснил он.