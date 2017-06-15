"Включили мозги". Путин назвал основные плюсы введения антироссийских санкций

По словам российского лидера, ограничения помогают включить таланты и сосредоточить ресурсы, а не только пользоваться нефтью и газом.

Президент России Владимир Путин перечислил основные плюсы введения антироссийских санкций со стороны Запада.

— Как ни странно, плюсы есть. Мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы, а не только пользоваться нефтью и газом, — пояснил глава государства в ходе прямой линии.

По словам Путина, в России увеличилось производство в особо важных отраслях. В частности, российские специалисты восстановили компетенцию в радиоэлектронике, авиастроении, ракетной области, фармацевтике и в тяжёлом машиностроении.

Ранее сенат США одобрил законопроект о новых санкциях против России‍. Документ рассмотрят в палате представителей, откуда он в случае одобрения попадёт на стол президента Трампа. Новые ограничения затрагивают российские финансовые организации и компании нефтегазового сектора.