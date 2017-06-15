Овощеводы России поблагодарили Путина за запрет на турецкие томаты

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Овощеводы России поблагодарили Путина за запрет на турецкие томаты

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Фото: ©РИА Новости/Максим Богодвид

Глава государства отметил, что производители приложили много усилий, чтобы закрыть потребление собственного рынка.

Глава овощного союза России во время прямой линии с Владимиром Путиным поблагодарил президента страны за то, что с турецких томатов до сих пор не снято эмбарго.

— В случае отмены ответных санкций можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку в защиту внутреннего рынка, как это уже было с турецкими томатами. За них вам отдельное спасибо от всех овощеводов России, — пояснил глава союза.

В ответ Владимир Путин отметил, что производители сделали всё, чтобы нарастить производство овощей и фруктов, чтобы закрыть потребление собственного рынка.

Напомним, что Россия сняла ограничения на поставки всех продуктов из Турции, кроме томатов. Ввоз турецких помидоров был запрещён 4 июля 2016 года в связи с фитосанитарными соображениями.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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