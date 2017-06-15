Путин назвал сумму, в которую странам Запада обошлись антироссийские санкции

Страны, которые ввели антироссийские санкции, в денежном отношении потеряли больше, чем Москва. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян.
Так, по словам главы государства, Россия потеряла из-за введённых ограничений порядка 50 миллиардов долларов, а государства, которые их ввели, — в два раза больше.
Президент также заявил, что если бы не присоединение Крыма к России, то для санкций нашли бы другие поводы.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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