Путин назвал сумму, в которую странам Запада обошлись антироссийские санкции

Москва потеряла от ограничений порядка 50 миллиардов долларов, а государства, которые их ввели, — в два раза больше.

Страны, которые ввели антироссийские санкции, в денежном отношении потеряли больше, чем Москва. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян.

Так, по словам главы государства, Россия потеряла из-за введённых ограничений порядка 50 миллиардов долларов, а государства, которые их ввели, — в два раза больше.

Президент также заявил, что если бы не присоединение Крыма к России, то для санкций нашли бы другие поводы.