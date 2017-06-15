Путин назвал сумму, в которую странам Запада обошлись антироссийские санкции

Читайте также

Путин назвал сумму, в которую странам Запада обошлись антироссийские санкции

563

Фото: © РИА Новости/Михаил Клементьев

Москва потеряла от ограничений порядка 50 миллиардов долларов, а государства, которые их ввели, — в два раза больше.

Страны, которые ввели антироссийские санкции, в денежном отношении потеряли больше, чем Москва. Об этом заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопросы россиян.

Так, по словам главы государства, Россия потеряла из-за введённых ограничений порядка 50 миллиардов долларов, а государства, которые их ввели, — в два раза больше.

Президент также заявил, что если бы не присоединение Крыма к России, то для санкций нашли бы другие поводы.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!