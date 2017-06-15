Путин поручит разобраться с расходами денег, выделенных погорельцам в Забайкалье

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Путин поручит разобраться с расходами денег, выделенных погорельцам в Забайкалье

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам главы государства, вопросом займутся новый губернатор края и прокуратура.

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит прокуратуре разобраться с расходом средств, которые были выделены на жильё для погорельцев в Забайкалье.

— Мы полностью выделили федеральные деньги, чтобы обеспечить людей жильём, — отметил глава государства. Путин добавил, что новый губернатор края разберётся с этим вопросом, а прокуратура проверит, насколько целесообразно были потрачены бюджетные средства.

Вопрос президенту задала жительница Забайкалья, которой, по её словам, после пожара выделили непригодное жильё.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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