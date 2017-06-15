"Люди хотели перемен". Путин объяснил масштабную смену губернаторов

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил массовые перестановки региональных чиновников в 2017 году. По словам главы государства, к этому привёл целый комплекс причин. И если в одних случаях срок власти предыдущих глав регионов подходил к концу, то в других просто назрела необходимость перемен.

— Некоторые сами поставили вопрос о новом месте работы, где-то мы почувствовали, что люди хотят перемен, — пояснил президент. — Люди, пришедшие на смену, как правило, молодые, но с опытом государственной работы. Федерация им помогает, подставляет плечо.

Путин отдельно подчеркнул, что результаты любых выборов — это большой аванс, а у губернаторов-"новобранцев" для эффективной работы есть все условия.

— Они должны справляться, поскольку у них есть для этого всё: большой опыт государственной работы, жизненный опыт, — резюмировал президент.