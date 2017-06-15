"Понять настроение общества". Путин рассказал о пользе прямой линии

Глава государства пояснил, что общение в таком формате помогает определить главную проблему на сегодняшний день.

Президент России Владимир Путин назвал плюсы проведения прямой линии, в ходе которой жители нашей страны могут задать главе государства интересующие их вопросы. По словам российского лидера, это помогает понять настроение общества и узнать, что больше всего беспокоит россиян.

— Понять, что людей сегодня больше всего беспокоит. Вот этот огромный массив. Конечно, невозможно ответить на все вопросы — это нереально, но на какие-то мы с вами ответим сегодня, я отвечу с вашей помощью, а на какие-то — нет, но, во всяком случае, будет понятно мне, правительству, администрации президента, будет понятно, что на сегодняшний день является главным, основным, даже кричащей проблемой — на что нужно обратить особое внимание, — пояснил Путин.

Глава государства также добавил, что в проведении ежегодной прямой линии есть определенный смысл. Путин отметил, что после таких мероприятий местные власти обычно "шевелятся" и начинают решать местные социальные проблемы.