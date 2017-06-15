Путин рассказал, что у него недавно родился второй внук

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Путин рассказал, что у него недавно родился второй внук

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Сергей Гунеев

Во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о внуках, сообщив, что совсем недавно стал дважды дедушкой. В ответ ведущие и все присутствующие в зале в Гостином Дворе поаплодировали и поздравили главу государства.

— Второй внук недавно родился, — сообщил президент России.

Российский лидер добавил, что хочет, чтобы его внуки выросли нормальными людьми, а не принцами крови.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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