Путин рассказал, что у него недавно родился второй внук

Во время прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о внуках, сообщив, что совсем недавно стал дважды дедушкой. В ответ ведущие и все присутствующие в зале в Гостином Дворе поаплодировали и поздравили главу государства.

— Второй внук недавно родился, — сообщил президент России.

Российский лидер добавил, что хочет, чтобы его внуки выросли нормальными людьми, а не принцами крови.