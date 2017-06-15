Жители Балашихи пожаловались Путину на 50-летнюю мусорную свалку

Российский лидер пообещал, что решением этой проблемы займутся как можно скорее.

Жители подмосковной Балашихи обратили внимание президента России Владимира Путина на проблему местной мусорной свалки. Люди жалуются, что им уже нечем дышать.

Глава государства отметил, что это болезненный вопрос. По словам президента, решению проблемы будет уделено особое внимание.

— Принято решение о строительстве мусороперерабатывающих заводов, на первом этапе их будет четыре, три из них — в Московской области, — заявил Путин. — Из федерального бюджета выделено пять миллиардов рублей на решение текущих наиболее острых вопросов, и у вас один из таких. Я попрошу и губернатора Московской области, и Правительство РФ использовать ресурсы, чтобы заняться наиболее острыми, такими как ваш, вопросами.