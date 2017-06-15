Путин не согласился с тем, что всех украинцев в России "мажут одной краской"

На прямую линию с президентом России Владимиром Путиным поступил звонок из Киева. Житель Украины сообщил, что не все его сограждане являются последователями Бандеры и Шухевича, а многие, напротив, чтят своих предков и историю и участвуют в акции "Бессмертный полк". При этом собеседник выразил мнение, что российские телеканалы, несмотря на это, всех украинцев "мажут одной краской".

В ответ президент России заверил украинца, что это не так и поблагодарил его за гражданскую позицию.

— Спасибо за вашу позицию и за то, что вы дорожите нашей общей историей. Мы это видим и высоко очень ценим, поверьте мне. И я не могу согласиться с тем, что мы мажем всех одной краской, чёрной. Мы вообще никого никакой краской не мажем, — заявил Путин. — Но, понимаете, такая избыточная публичная поддержка с нашей стороны может нанести вам какой-то ущерб. Поэтому мы стараемся не вмешивать во внутриполитические процессы на Украине.