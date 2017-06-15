Путин назвал Медведчука украинским националистом

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Путин назвал Медведчука украинским националистом

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Виктор Медведчук. Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин отметил, что у политика и общественного деятеля Виктора Медведчука есть собственные убеждения. При этом глава государства добавил, что считает его украинским националистом.

— Я считаю, что он украинский националист, но ему не нравится такое определение. Он считает себя просвещённым патриотом, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что Медведчук — горячий сторонник независимости Украины, но всё-таки выступает за добрые отношения с Россией.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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