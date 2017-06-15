Путин советует Порошенко "не расслабляться", ведь в ЕС больше "голубых мундиров"

Кроме того, российский лидер порекомендовал "кое-кому" перед тем, как уходить от России в Европу, сначала закрыть свои офшорные счета.

Президент России Владимир Путин прокомментировал реакцию своего украинского коллеги на получение безвиза с ЕС. Напомним, Порошенко в связи с подписанным в Брюсселе соглашением процитировал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия". Путин сперва похвалил Порошенко за то, что тому знакома русская классика, но затем напомнил, при каких обстоятельствах были написаны эти строки: Лермонтов, будучи офицером, ехал на Кавказ, чтобы защищать интересы своей страны.

— Возможно, на самом деле Пётр Алексеевич таким образом хотел показать своим избирателям, что он выполняет данные им обещания, делает, как сейчас говорят в Киеве, "цивилизационный выбор", ведёт страну в Европу, — развивает свою мысль Путин. — Кстати говоря, этих вот "голубых мундиров" там, куда он собирается, гораздо больше, чем у нас. Так что пусть он там не расслабляется, а то чего бы не случилось... И пусть поглядывает по сторонам. Но при этом хочу сказать, что мы против этих ребят ничего не имеем.

Кроме того, Путин порекомендовал "кое-кому" перед тем, как уходить от России в Европу, сначала закрыть свои офшорные счета. Апеллируя к Порошенко, российский лидер также напомнил ему строки украинского поэта Тараса Шевченко.

— Доборолась Украина до самого края. Хуже ляха свои дети её распинают, — процитировал Путин.