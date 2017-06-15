Путин похвалил Порошенко за знание русской классики

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Путин похвалил Порошенко за знание русской классики

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Президент Украины Петр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Михаил Маркив 

Президент России Владимир Путин прокомментировал тот факт, что украинский лидер Пётр Порошенко процитировал Михаила Лермонтова, говоря о безвизовом режиме с Евросоюзом.

— Во-первых, это говорит о том, что он (Пётр Порошенко. — Прим. ред.) знает русскую классику, интересуется русской литературой. За это похвалю, — в шутку добавил глава российского государства.

Как ранее сообщал Лайф, Пётр Порошенко процитировал стихотворение Лермонтова "Прощай, немытая Россия" во время церемонии по случаю вступления в силу безвизового режима с Европейским союзом.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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