Путин советует Порошенко не расслабляться, ведь в ЕС больше "голубых мундиров"

Читайте также

Путин советует Порошенко не расслабляться, ведь в ЕС больше "голубых мундиров"

855

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев. 

Российский лидер также напомнил, при каких обстоятельствах Лермонтов написал стихотворение "Прощай, немытая Россия".

Президент России Владимир Путин, комментируя цитирование Петром Порошенко Михаила Лермонтова и его стихотворения "Прощай, немытая Россия", призвал своего украинского коллегу не расслабляться. Глава государства напомнил лидеру Незалежной, что в Европе, куда так стремится Киев, "голубых мундиров" намного больше, чем в России.

— "Голубых мундиров" там, куда он стремится, больше, чем у нас, так что пусть не расслабляется, — пошутил Владимир Путин.

Путин напомнил, что свои знаменитые строки Михаил Лермонтов написал, когда ехал на Кавказ, будучи офицером, чтобы защищать интересы своей страны.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!