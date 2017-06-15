Путин советует Порошенко не расслабляться, ведь в ЕС больше "голубых мундиров"

Президент России Владимир Путин, комментируя цитирование Петром Порошенко Михаила Лермонтова и его стихотворения "Прощай, немытая Россия", призвал своего украинского коллегу не расслабляться. Глава государства напомнил лидеру Незалежной, что в Европе, куда так стремится Киев, "голубых мундиров" намного больше, чем в России.
— "Голубых мундиров" там, куда он стремится, больше, чем у нас, так что пусть не расслабляется, — пошутил Владимир Путин.
Путин напомнил, что свои знаменитые строки Михаил Лермонтов написал, когда ехал на Кавказ, будучи офицером, чтобы защищать интересы своей страны.
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