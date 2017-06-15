Путин: Россия — светское государство и таковым останется

Президент РФ Владимир Путин, комментируя дискуссию вокруг судьбы Исаакиевского собора, подчеркнул, что Россия — светское государство, однако сколько бы в начале XX века Библию ни пытались заменить кодексом строителя коммунизма, у советских властей ничего не получилось.

— После Октябрьской революции государство сделало всё, чтобы уничтожить наши духовные и религиозные корни, действовало последовательно и жестоко. Многие церкви были уничтожены, снесены. Тогда государство попыталось создать квазирелигию и Библию заменить кодексом строителя коммунизма, но у них ничего не получилось, — отметил он. — Храмы превращались в конюшни, мастерские, просто уничтожались, и, слава Богу, тогда не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор.