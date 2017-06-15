Путин заявил, что "Матильду" никто не пытается запретить

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Глава государства добавил, что киноленту никто не пытается запретить, а сам диалог относительно неё должен вестись в рамках приличия и закона.

— Мне бы не хотелось вступать в его (Учителя. — Прим. ред.) спор с депутатом Госдумы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Никто не пытается запретить. У неё есть позиция, и она пытается её защитить, обращается в различные инстанции. Но никаких решений по этому поводу, запретов нет, — пояснил российский лидер.

Как ранее сообщал Лайф, Наталья Поклонская сделала запрос относительно проверки кинокомпании Алексея Учителя, который снимает фильм "Матильда" про отношения будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.