Путин заявил, что "Матильду" никто не пытается запретить

Читайте также

Путин заявил, что "Матильду" никто не пытается запретить

69

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Глава государства добавил, что киноленту никто не пытается запретить, а сам диалог относительно неё должен вестись в рамках приличия и закона.

— Мне бы не хотелось вступать в его (Учителя. — Прим. ред.) спор с депутатом Госдумы Поклонской. Она тоже имеет право на свою точку зрения. Никто не пытается запретить. У неё есть позиция, и она пытается её защитить, обращается в различные инстанции. Но никаких решений по этому поводу, запретов нет, — пояснил российский лидер.

Как ранее сообщал Лайф, Наталья Поклонская сделала запрос относительно проверки кинокомпании Алексея Учителя, который снимает фильм "Матильда" про отношения будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!