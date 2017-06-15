Путин заявил, что Россия будет закрепляться в Арктике

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Путин заявил, что Россия будет закрепляться в Арктике

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Фото:© РИА Новости/Вера Костамо

Глава государства напомнил, что у страны есть уникальные ледоколы, которых нет больше нигде в мире.

Президент РФ Владимир Путин рассказал во время прямой линии, какие у России планы на Арктику.

— Арктика — важнейший регион для будущего России. К 2050 году 30% всех углеводородов будет добываться в Арктике, — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что Северный морской путь будут использовать интенсивнее.

Ещё глава государства напомнил зрителям прямой линии, что у России есть уникальные ледоколы, которых нет больше нигде в мире.

— Средства в бюджетах (на строительство ледоколов. — Прим. ред.) предусмотрены, — заявил Путин.

Также отмечается, что Москва открыта для сотрудничества на этих территориях, в том числе и с нерегиональными державами.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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