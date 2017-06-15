Путин предложил пойти по пути Ватикана, комментируя передачу Исаакия РПЦ

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Путин предложил пойти по пути Ватикана, комментируя передачу Исаакия РПЦ

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Фото: © L!FE

Президент России Владимир Путин сообщил, что противоречия относительно передачи Исаакиевского собора РПЦ можно решить, если, например, пойти по пути Ватикана.

— Противоречия можно разрешить, обеспечив и музейную и религиозную деятельность. Такие решения уже есть в мире, например, в том же Ватикане — собор Петра и Павла. Там даже экскурсии проводят, — пояснил президент во время прямой линии.

Путин также добавил, что Исаакиевский собор был построен как храм и церковь, а не музей.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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