Путин готов предоставить Джеймсу Коми политическое убежище в России

Глава государства сравнил бывшего директора Федерального бюро расследований с Эдвардом Сноуденом.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал показания экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате США. Российского лидера удивило, что директор Бюро расследований записывал личный разговор с Дональдом Трампом, а потом передавал через друга полученную информацию в СМИ.

— Чем тогда он (экс-глава ФБР Джеймс Коми. — Прим.ред.) отличается от Сноудена? — спросил Путин.

Президент отметил, что если Коми будет грозить политическое преследование, то ему готовы предоставить политическое убежище в России.