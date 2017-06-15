Путин готов предоставить Джеймсу Коми политическое убежище в России

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал показания экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате США. Российского лидера удивило, что директор Бюро расследований записывал личный разговор с Дональдом Трампом, а потом передавал через друга полученную информацию в СМИ.
— Чем тогда он (экс-глава ФБР Джеймс Коми. — Прим.ред.) отличается от Сноудена? — спросил Путин.
Президент отметил, что если Коми будет грозить политическое преследование, то ему готовы предоставить политическое убежище в России.
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