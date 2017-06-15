Путин: Куда ни ткни в глобус, везде американское вмешательство

Президент России Владимир Путин во время прямой линии отметил, что вмешательство США можно найти практически в любой стране. Об этом он рассказал, приведя пример с глобусом.

— Возьмите глобус, крутаните, ткните пальцем — там американские интересы, там точно их вмешательство, — отметил российский лидер.

Путин добавил, что об этом он точно знает благодаря разговорам с мировыми лидерами. Президент пояснил, что главы других государств просто не хотят ссориться со Штатами, поэтому публично об этом и не говорят.