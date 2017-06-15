Путин: У экс-главы ФБР нет доказательств влияния РФ на результаты выборов в США

Российский лидер заявил, что Джеймс Коми не смог подтвердить свои заявления о якобы вмешательстве Кремля.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время слушаний в Сенате США бывший глава ФБР Джеймс Коми не предоставил доказательств якобы влияния Кремля на результаты выборов 2016 года.

— Никаких доказательств он не приводит опять. Он говорит, что "влияние на наши умы и то, как мы должны поступать, было". А разве в мире бывает по-другому? А постоянная американская пропаганда, подпитка американских НКО — это не попытка повлиять на наши умы? Возьмите глобус, крутаните, пальцем ткните в любое место — там американские интересы, — заявил президент.

По словам Путина, Россия своё мнение высказывает открыто, никакой подпольной деятельности нет.

Глава государства также сравнил бывшего директора ФБР с Эдвардом Сноуденом.