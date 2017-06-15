"Прошу тебя, не теряй надежду". Путин поможет онокобольной девушке из Заполярья

На прямую линию с президентом Владимиром Путиным дозвонилась жительница города Апатиты с раком в четвёртой стадии. Девушка рассказала, что на Кольском полуострове наблюдается нехватка лекарств и врачей, а больница, в которой так нуждались местные жители, так и не была достроена. Больная раком девушка просит главу государства восстановить клинику.

Путин выслушал историю жительницы полуострова и вспомнил о своём отце, которому тоже в своё время поставили неправильный диагноз.

— У него было всё то же самое, что у тебя. Много лет назад было, но тогда нашли средства эффективные, и в результате он ушёл из жизни не от той болезни, которая была у него диагностирована. И тебя прошу: надежду не теряй. Я обращу внимание и подумаю, как можно помочь тебе лично, — пообещал президент.

Путин добавил, что обеспечить доступность медицинской помощи — это на данный момент задача номер один. Глава государства пообещал или построить новую больницу, или восстановить старую.