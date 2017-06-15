Путин рассказал онкобольной девушке из Мурманской области о болезни своего отца

Российский лидер отметил, что, несмотря на первоначальный ошибочный диагноз, даже в те годы врачи смогли спасти жизнь его родителя.

Президент России Владимир Путин рассказал, что его отца ошибочно лечили от болей в спине, когда у него на самом деле было онкологическое заболевание. Об этом глава государства вспомнил после того, как жительница города Апатиты Дарья во время прямой линии поделилась с лидером страны тем, что изначально ей поставили диагноз "межпозвоночный остеохондроз", но впоследствии оказалось, что у неё рак четвёртой стадии.

— Его лечили от болей в спине. Делали массажи, прогревания. Мама говорила, что папа по ночам кричит, — сообщил глава государства.

При этом Владимир Путин добавил, что даже в те годы российские врачи нашли способ, чтобы спасти его отца и излечить онкологическое заболевание. В связи с этим глава государства призвал Дарью не терять надежду и не сдаваться и пообещал рассмотреть проблему с медицинскими учреждениями в Апатитах Мурманской области.