Путин: Воздушная операция в Сирии принесла огромную пользу для российского ОПК

Президент РФ Владимир Путин отметил, что операция ВКС РФ в Сирии принесла огромную пользу для отечественного оборонно-промышленного комплекса.
— Применение новейших образцов оружия позволило понять, как оно работает в боевых условиях, и внести необходимые коррективы в качество этих новейших систем вооружения. Мы и так знали, что это хорошее оружие, — пояснил российский лидер во время прямой линии.
Путин также добавил, что представители предприятий ездят в командировку в Сирию, где смотрят, как используется вооружение, и вносят коррективы в разработку в том случае, если это необходимо. Глава государства добавил, что опыт использования новейшего оружия в Сирии бесценен.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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