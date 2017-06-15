Путин о реновации: Не важно, как я к ней отношусь, главное — отношение москвичей

Глава государства подчеркнул, что при реализации программы должны соблюдаться права граждан.

Президент РФ Владимир Путин рассказал зрителям прямой линии, как он относится к проекту реновации ветхого жилья в Москве.

— Мне важно, как москвичи относятся к реновации. Вот что важно. Важно, как к этому относятся люди, проживающие в этих домах, — заявил президент.

Российский лидер отмечает важность соблюдения прав граждан при реализации программы реновации. Он подчеркнул, что предусмотреть всё невозможно, однако нужно приложить все возможные усилия.

Напомним, вчера Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о реновации.