Путин о реновации: Не важно, как я к ней отношусь, главное — отношение москвичей

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Путин о реновации: Не важно, как я к ней отношусь, главное — отношение москвичей

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Фото © РИА Новости/Антон Денисов

Глава государства подчеркнул, что при реализации программы должны соблюдаться права граждан.

Президент РФ Владимир Путин рассказал зрителям прямой линии, как он относится к проекту реновации ветхого жилья в Москве.

— Мне важно, как москвичи относятся к реновации. Вот что важно. Важно, как к этому относятся люди, проживающие в этих домах, — заявил президент.

Российский лидер отмечает важность соблюдения прав граждан при реализации программы реновации. Он подчеркнул, что предусмотреть всё невозможно, однако нужно приложить все возможные усилия.

Напомним, вчера Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о реновации.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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