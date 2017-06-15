Путин о реновации: Не важно, как я к ней отношусь, главное — отношение москвичей

Президент РФ Владимир Путин рассказал зрителям прямой линии, как он относится к проекту реновации ветхого жилья в Москве.
— Мне важно, как москвичи относятся к реновации. Вот что важно. Важно, как к этому относятся люди, проживающие в этих домах, — заявил президент.
Российский лидер отмечает важность соблюдения прав граждан при реализации программы реновации. Он подчеркнул, что предусмотреть всё невозможно, однако нужно приложить все возможные усилия.
Напомним, вчера Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о реновации.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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