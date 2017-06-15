"Не хочу метать гром и молнии". Путин ответил на вопрос об игре сборной России

Во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину поступил вопрос из Калининграда об игре сборной России по футболу. Глава государства отметил, что ему не хочется метать гром и молнии, однако всё-таки болельщики ждут от национальной команды лучших результатов.

— Мне не хочется метать гром и молнии и заниматься каким-то критиканством, однако болельщики ждут лучших результатов от игры нашей сборной, — пояснил российский лидер.

При этом глава государства добавил, что в разговоре с международными экспертами поднималась тема проблемы российского футбола. Среди основных причин называлось большое количество легионеров, то есть иностранных игроков, и слабое развитие детского и юношеского футбола.