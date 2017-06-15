"Не хочу метать гром и молнии". Путин ответил на вопрос об игре сборной России

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"Не хочу метать гром и молнии". Путин ответил на вопрос об игре сборной России

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Игроки сборной России. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путину поступил вопрос из Калининграда об игре сборной России по футболу. Глава государства отметил, что ему не хочется метать гром и молнии, однако всё-таки болельщики ждут от национальной команды лучших результатов.

— Мне не хочется метать гром и молнии и заниматься каким-то критиканством, однако болельщики ждут лучших результатов от игры нашей сборной, — пояснил российский лидер.

При этом глава государства добавил, что в разговоре с международными экспертами поднималась тема проблемы российского футбола. Среди основных причин называлось большое количество легионеров, то есть иностранных игроков, и слабое развитие детского и юношеского футбола.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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