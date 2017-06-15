Путин: Оппозиция спекулирует на проблемах, а не предлагает решения

Президент РФ Владимир Путин ответил во время прямой линии на вопрос про своё отношение к оппозиции и про то, готов ли он с ней общаться.
— Мы готовы говорить со всеми, кто нацелен на то, чтобы решать вместе со мной проблемы, а не использует трудности для собственного политического пиара и собственной политической раскрутки, — заявил глава государства.
Путин добавил, что оппозиция спекулирует на проблемах, а надо предлагать решения.
— Те, кто предлагает решения, заслуживают внимания и имеют право на диалог с властью, — подчеркнул президент.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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