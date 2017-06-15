Путин рассказал, как бы использовал машину времени

Президент считает, что вмешиваться в прошлое не стоит, однако он хотел бы увидеть многие исторические события своими глазами.

На прямой линии у Владимира Путина спросили, как бы он использовал машину времени, если бы она у него была. Российский лидер ответил, что точно не стал бы менять события прошлого, а нашёл бы ей другое применение.

— Хотел бы посмотреть, как строилась и развивалась наша страна, как строился тот же Петербург, как воевали наши отцы и деды, — перечисляет глава государства. — У меня слёзы на глазах, когда я смотрю хронику.

Президент также посоветовал изучать историю.

— Что касается будущего, то у нас есть эта машина времени — она называется "история", — пояснил Путин. — Надо изучать историю, тогда будет понятно, как надо построить будущее.