Владимир Путин гордится Марией Шараповой

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Владимир Путин гордится Марией Шараповой

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Мария Шарапова. Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране все гордятся теннисисткой Марией Шараповой. Об этом он сообщил во время прямой линии после того, как ведущий сказал, что спортсменка родилась в Нягани и город гордится победительницей турниров Большого шлема.

— Мы все гордимся, — в ответ сказал российский лидер.

Сегодня Владимир Путин проводит 15-ю ежегодную прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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