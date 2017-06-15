Владимир Путин гордится Марией Шараповой

Президент России Владимир Путин заявил, что в нашей стране все гордятся теннисисткой Марией Шараповой. Об этом он сообщил во время прямой линии после того, как ведущий сказал, что спортсменка родилась в Нягани и город гордится победительницей турниров Большого шлема.

— Мы все гордимся, — в ответ сказал российский лидер.

Сегодня Владимир Путин проводит 15-ю ежегодную прямую линию, в ходе которой отвечает на вопросы россиян.