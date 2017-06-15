Путин о борьбе с коррупцией: Дело не в посадках, а в неотвратимости наказания

Один из участников прямой линии с президентом Владимиром Путиным задал вопрос о методах борьбы с коррупцией, которая, на его взгляд, остаётся одной из главных проблем российского государства. Российский лидер ответил, что тема действительно остаётся острой, хотя определённые успехи уже есть. А комментируя тезис о том, что коррупционеров в России наказывают недостаточно строго, президент отметил, что "аресты и посадки" — это не самоцель.

— Дело не в домашних арестах или посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без наказания, — отметил Владимир Путин. — А что касается домашних арестов, этот вопрос должен определяться судом и степенью вины того человека, который совершил правонарушение.

Глава государства привёл в пример приговор для экс-главы ФСИН Александра Реймера, который был оглашён накануне. Путин напомнил, что его осудили на восемь лет лишения свободы, а это, по словам президента, очень серьёзное наказание.