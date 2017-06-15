Путин — обманщикам: Суетиться не буду, но не забуду

Президент России Владимир Путин признался, что его иногда пытаются обмануть. "Бывает, как и каждого жителя нашей страны", — сказал глава государства во время прямой конференции.
— Думаю, у каждого из здесь сидящих имеется опыт, когда вас пытались обмануть. И я тоже человек, меня тоже пытаются иногда. Бывает. Но я даже в этом случае, когда это вижу, стараюсь не действовать суетливо, — пояснил российский лидер.
Путин добавил, что, прежде чем реагировать на обман, он узнает, какими мотивами руководствовался человек и чего хотел этим добиться.
— Прежде чем как-то отреагировать, я посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел, к чему стремился, но я этого не забуду, — пояснил президент.
За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.
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