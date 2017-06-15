Путин — обманщикам: Суетиться не буду, но не забуду

Президент добавил, что сначала всё-таки узнает, какими именно мотивами руководствовался человек, который решился на обман.

Президент России Владимир Путин признался, что его иногда пытаются обмануть. "Бывает, как и каждого жителя нашей страны", — сказал глава государства во время прямой конференции.

— Думаю, у каждого из здесь сидящих имеется опыт, когда вас пытались обмануть. И я тоже человек, меня тоже пытаются иногда. Бывает. Но я даже в этом случае, когда это вижу, стараюсь не действовать суетливо, — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что, прежде чем реагировать на обман, он узнает, какими мотивами руководствовался человек и чего хотел этим добиться.

— Прежде чем как-то отреагировать, я посмотрю, каковы мотивы, чего человек хотел, к чему стремился, но я этого не забуду, — пояснил президент.