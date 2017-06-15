Путин рассказал о привычке выключать свет, выходя из помещения

Глава государства ответил на вопрос, знает ли он, как живут обычные граждане России.

Президент РФ Владимир Путин рассказал зрителям прямой линии о том, что у него с детства сохранилась привычка выключать свет, выходя из помещения.

— Недавно рассказывал своим коллегам по поводу того, как моя семья жила, рассказал им о том, как у меня папа счётчик смотрел, каждую копеечку высчитывал, чтобы вовремя и в полном объёме заплатить за электричество, — поделился российский лидер. — У меня до сих пор привычка есть — я не могу оставить включённым свет. Когда выхожу (из помещения. — Прим. ред.), я всегда свет выключаю.

Таким образом президент ответил на вопрос, знает ли он о жизни обычных россиян.