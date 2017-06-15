Путин рассказал, как относится к анекдотам о себе

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Путин рассказал, как относится к анекдотам о себе

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Президент РФ Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Метцель

Также российский лидер признался, что не запоминает шутки про себя и не читает книги, которые про него пишут.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина спросили о том, как он относится к анекдотам о себе.

— Смотря к каким, — с юмором ответил глава государства.

Президент рассказал, что анекдоты о себе он не запоминает. Также Путин не читает книги, которые про него пишут.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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