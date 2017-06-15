Путин рассказал, как относится к анекдотам о себе

Также российский лидер признался, что не запоминает шутки про себя и не читает книги, которые про него пишут.

Во время прямой линии президента России Владимира Путина спросили о том, как он относится к анекдотам о себе. — Смотря к каким, — с юмором ответил глава государства. Президент рассказал, что анекдоты о себе он не запоминает. Также Путин не читает книги, которые про него пишут.