Путин о приговоре Реймеру: Это серьёзное наказание

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Путин о приговоре Реймеру: Это серьёзное наказание

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Александр Реймер. Фото: ©РИА Новости/Алексей Куденко

Президент России Владимир Путин назвал серьёзным наказанием вынесенный приговор бывшему директору ФСИН Александру Реймеру. Напомним, его лишили свободы на восемь лет.

— Он сам преступил закон, и, насколько мне известно, суд вчера вынес решение. Это реальный срок лишения свободы — восемь лет. Это серьёзное наказание, — отметил глава государства.

Как ранее сообщал Лайф, 14 июня бывшего главу ФСИН Александра Реймера приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 800 тысяч рублей за мошенничество при закупках электронных браслетов.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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