Путин: Сила политика измеряется не рукопожатиями

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Путин: Сила политика измеряется не рукопожатиями

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Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

На прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным пришёл вопрос о том, у кого из мировых лидеров самое крепкое рукопожатие. Глава государства ответил, что этот показатель не самый важный, когда речь заходит о силе того или иного политика.

— Сила лидера измеряется не рукопожатием, а его отношением к делу, которым он занимается, к судьбам своей страны и своего народа, от самоотдачи в ходе реализации своих полномочий, — сказал он.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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