Путин назвал нелепым участие силовой поддержки в обысках у Серебренникова

Глава государства также заявил, что вопрос о виновности режиссёра будет решать только суд.

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал участие правоохранителей в обысках в "Гоголь-центре" и у постановщика Кирилла Серебренникова.

— Речь шла о том, что обыски там, изъятие документов производились при силовой поддержке. Ничего умного я здесь не вижу, потому что нет никакой необходимости заявляться в театр, в бухгалтерию с силовой поддержкой, это просто нелепо, — заявил российский лидер.

Президент добавил, что вопрос виновности Серебренникова может решить только суд.

Путин также подтвердил, что прочёл письмо в поддержку "Гоголь-центра", которое передал ему актёр Евгений Миронов.

Напомним, что у художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова прошли обыски. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По данным силовиков, с 2011 по 2014 год неустановленные представители руководства некоммерческой организации "Седьмая студия" похитили 200 миллионов рублей из бюджетных средств.