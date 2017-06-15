Путин за 3 часа 56 минут прямой линии ответил на 73 вопроса

У главы государства спрашивали про состояние российской экономики, качество дорог и ответ на западные санкции.

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась 3 часа 56 минут. За это время глава государства ответил на 73 вопроса.

Вопросы Путину поступали не только из Московской области, но и из Мурманска, Иркутска, Калининграда, Ульяновской области, Краснодара, а также из Киева и даже Соединённых Штатов.

Сегодня у российского лидера спрашивали и про состояние экономики, и ответ на санкции Запада. Кроме того, во время прямой линии поступали жалобы на состояние дорог, свалки и медицину.

Стоит отметить, что рекордная по времени прямая линия состоялась в 2013 году. Глава государства в течение 4 часов 47 минут отвечал на вопросы россиян.