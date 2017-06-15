Путин пообещал отреагировать на просьбы, поступившие во время прямой линии

Главе государства жаловались и на состояние дорог в регионах, и на свалки, и на качество медицины.

Президент РФ Владимир Путин постарается отреагировать на просьбы, поступившие во время прямой линии. По словам главы государства, среди них много достаточно чувствительных.

— Я постараюсь на них отреагировать, тем более что там часто просьбы идут от людей с ограниченными возможностями по здоровью. Они никакие не грандиозные, но совершенно конкретные. Я постараюсь это сделать, — пояснил глава государства.

15-я прямая линия длилась почти четыре часа. За это время Владимир Путин ответил на 73 вопроса.