Песков: Путин знает обо всех "выпадах", поступивших во время прямой линии

Президент России Владимир Путин знает обо всех поступивших во время прямой линии критических "выпадах", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что студия в Гостином дворе оформлена таким образом, что глава государства "не мог не увидеть" вопросы, всплывающие на большом экране.
— Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе, — добавил Песков на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Представитель Кремля пояснил, что многие вопросы вопросы, поступившие во время прямой линии, носили носили "эмоциональный характер", которые не требовали ответа. Но были и критические, добавил Песков.
— Мы на них пытаемся найти ответы, — подытожил пресс-секретарь главы государства.
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