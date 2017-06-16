Песков: Путин знает обо всех "выпадах", поступивших во время прямой линии

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Песков: Путин знает обо всех "выпадах", поступивших во время прямой линии

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Представитель Кремля добавил, что многие вопросы носили "эмоциональный характер", которые не требовали ответа.

Президент России Владимир Путин знает обо всех поступивших во время прямой линии критических "выпадах", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что студия в Гостином дворе оформлена таким образом, что глава государства "не мог не увидеть" вопросы, всплывающие на большом экране.

— Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе, — добавил Песков на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Представитель Кремля пояснил, что многие вопросы вопросы, поступившие во время прямой линии, носили носили "эмоциональный характер", которые не требовали ответа. Но были и критические, добавил Песков.

— Мы на них пытаемся найти ответы, — подытожил пресс-секретарь главы государства.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции. 

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