Песков: Путин знает обо всех "выпадах", поступивших во время прямой линии

Представитель Кремля добавил, что многие вопросы носили "эмоциональный характер", которые не требовали ответа.

Президент России Владимир Путин знает обо всех поступивших во время прямой линии критических "выпадах", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что студия в Гостином дворе оформлена таким образом, что глава государства "не мог не увидеть" вопросы, всплывающие на большом экране.

— Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе, — добавил Песков на программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Представитель Кремля пояснил, что многие вопросы вопросы, поступившие во время прямой линии, носили носили "эмоциональный характер", которые не требовали ответа. Но были и критические, добавил Песков.

— Мы на них пытаемся найти ответы, — подытожил пресс-секретарь главы государства.