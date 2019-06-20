По кому зазвонит колокол после прямой линии президента?

Журналист Андрей Бабицкий — о формате прямой линии и погружении президента в проблемы людей, минуя фильтр госслужащих.

Прямая линия президента РФ — это одно из наиболее критикуемых мероприятий со стороны отечественного псевдолиберального сообщества. Этот способ общения с гражданами кажется борцам с "кровавым режимом" крайне уязвимым. Они, презрительно кривя губу, утверждают, что "не царское это дело" — в режиме ручного управления решать отдельные вопросы. Необходимо менять систему вещей, чтобы не возникали проблемы, с просьбой помочь в решении которых некоторым счастливцам удаётся пробиться к Владимиру Путину.

Эти аргументы, если внимательно вникнуть в суть, оказываются ничем иным, как убогим хламом, цепляющимся за самую поверхностную трактовку формата прямой линии. На самом деле общение с людьми — это вполне системный подход. В необычайно широком ассортименте жалоб, просьб и требований становится видна вся многоуровневая Россия — с нижнего по верхние этажи. Понимание, как устроена страна и её болезни, главе государства необходимо, поскольку отчёты министерств и ведомств, тематические обзоры и доклады — это всё сжатый, предельно информативный концентрат, из которого по большей части извлечено дыхание жизни.

Кроме того, что также крайне существенно, каждый решённый Путиным вопрос создаёт инерционный след чиновничьей тревоги. Любой аналог нерешённой проблемы, на которой было сконцентрировано внимание как главы государства, так и страны в целом, становится своего рода паттерном общей социальной напасти, от которой в идеале следует избавляться. Идеал, однако, — вещь, недостижимая в принципе, и поэтому будем откровенны: не все проблемы, которые Владимир Путин счёл требующими решения, успешно решены.

Тем не менее на большую часть поставленных вопросов были даны соответствующие ответы. Посмотрим, как это происходило, чтобы сделать вывод, насколько эффективен изобретённый российским президентом формат.

История, которая многих заставила с головой окунуться в смертельное горе, настигшее совсем ещё молодую девушку. 24-летняя жительница города Апатиты Дарья Старикова рассказала Владимиру Путину о диагностированной у неё 4-й стадии рака. Проблема заключалась в том, что раньше в Апатитах была полноценная больница, но после реформы здравоохранения её не стало. В результате болезнь была обнаружена слишком поздно. Дарья просила не за себя, а за всех жителей родного города. К сожалению, сроки были упущены: несмотря на то что за её жизнь боролись московские врачи, девушка вскоре умерла. Но в Апатитах после этого вновь открылся больничный комплекс.

Очень похожая ситуация сложилась и в городе Струнино, жители которого вынуждены были выезжать в районный центр, чтобы попасть на приём к врачу. После того как их жалоба прозвучала на прямой линии, в местном Больничном городке был проведён капитальный ремонт трёх зданий, а в 2019 году планируется отремонтировать ещё два.

Наверное, самым эпохальным политическим решением стал указ президента о предоставлении российского гражданства в упрощённом порядке жителям Донбасса. А начиналось всё там же: проживающие в Батайске беженцы рассказали, что не в состоянии устроиться на работу, поскольку уже четыре года не могут оформить гражданство РФ. И, наоборот, не могут получить гражданство, так как нет соответствующих справок, в том числе и с места работы.

"Постараемся проблемы ваши закрыть. Нам нужна либерализация процедуры получения гражданства РФ, — сказал Владимир Путин. — Это имеет и гуманитарное, и экономическое измерение в связи со сложной демографической ситуацией в России". Во время обсуждения вопроса никто не мог бы даже предположить, каким радикальным и единым махом, расставляющим всё по своим местам, окажется выбор Кремля.

Иногда откровенное пренебрежение к словам президента о необходимости найти выход из того или иного положения может стоить высокопоставленным чиновникам их должности. Обманутые дольщики из Липецка были поддержаны Владимиром Путиным. Бывший губернатор Олег Королёв дал слово, что "к концу 2019 года проблемы будут сняты". Однако время шло, а не происходило ровным счётом ничего. В начале октября президент освободил от занимаемой должности Королёва, назначив на его место Игоря Артамонова. При новом руководстве процесс пошёл. На объектах появился новый подрядчик, и замороженные стройки наконец ожили. Однако из-за бюрократических проволочек работы ведутся не так быстро, как хотелось бы дольщикам. Завершить строительство домов планируют в следующем году.

Мне нравится прямая линия. Она — свидетельство бесстрашия российской власти, которая готова принимать и показывать Россию такой, какая она есть: неидеальной, как я уже говорил, с отвратительной бюрократией, коррупцией, пренебрежением интересами простого человека. Но если об этом не знать, то как с этим бороться?