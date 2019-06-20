Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Фото с героями ЧМ-2018 опубликовала журналистка телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде.
Также в "Инстаграме" появились фотографии Дзюбы в компании популярного актёра Александра Петрова и игрока ЦСКА Алана Дзагоева.
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Напомним, что Лайф ведёт онлайн-трансляцию прямой линии президента.
Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.