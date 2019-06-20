Черчесов и Дзюба пришли на прямую линию с Путиным

14

Фото: телеграм-канал nailyaaskerzade

Сегодня президент РФ Владимир Путин в 17-й раз отвечает на вопросы россиян. На мероприятие приехали многие звёзды спорта и шоубизнеса.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов и капитан команды Артём Дзюба приехали на прямую линию президента РФ Владимира Путина. Фото с героями ЧМ-2018 опубликовала журналистка телеканала "Россия 1" Наиля Аскер-заде.

Также в "Инстаграме" появились фотографии Дзюбы в компании популярного актёра Александра Петрова и игрока ЦСКА Алана Дзагоева.

Напомним, что Лайф ведёт онлайн-трансляцию прямой линии президента.

Подробнее о событиях Прямой линии с президентом читайте в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×