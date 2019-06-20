Путин назвал конечную цель нацпроектов: Поднять уровень жизни людей

В Гостином дворе стартовала прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. Первый вопрос касается нацпроектов. Российский лидер отметил, что национальные проекты — это то, вокруг чего строится работа властей страны.

— Конечная цель нацпроектов — поставить экономику на новые рельсы, обеспечить безопасность государства и поднять уровень жизни людей, — заявил лидер страны.

Задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Напомним, на прямую линию с Владимиром Путиным поступило около полутора миллионов вопросов. Часть проблем региональные власти начали решать ещё до начала программы.

Лайф ведёт прямую трансляцию прямой линии — 2019.