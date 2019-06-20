Путин рассказал, какие темы больше всего волнуют россиян

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что из поступивших на прямую линию вопросов следует, что россиян больше всего волнует уровень доходов, здравоохранение и проблемы мусора.

— Сейчас, это не секрет, никакого секрета не открою, прежде всего — уровень жизни, уровень доходов, здравоохранения, ну и потом темы, которые сейчас я только что слышал, — работа с отходами, с мусором, — рассказал глава государства.

Путин подчеркнул, что во время подготовки к прямой линии становятся очевидными те вещи, которые являются для граждан "особенно важными и острыми на данный момент времени".

Напомним, задать вопрос Владимиру Путину можно по телефону и СМС, на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф) или в специальном приложении, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".